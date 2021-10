Attualita 39

Autostrada Siracusa-Gela, Cannata: "Avviata la ripavimentazione nel tratto Noto-Rosolini"

Gli interventi di ripavimentazione sulla Rosolini-Noto in direzione Gela, coinvolgono 18 chilometri

18 Ottobre 2021 16:36

“Procedono i lavori di nuova pavimentazione avviati nei giorni scorsi nel tratto Noto-Rosolini, sull’autostrada Siracusa-Gela”. Lo comunica Rossana Cannata, deputata regionale di Fratelli d’Italia, che ha seguito sin dall’inizio l’iter dell’intervento, comunicando i diversi step: dal finanziamento, alla pubblicazione della gara dall’appalto, fino a questo traguardo atteso da anni. “Gli interventi di ripavimentazione sulla Rosolini-Noto in direzione Gela - spiega la componente della commissione Attività produttive - coinvolgono ben 18 kilometri, più 1,8 km nel tratto Cassibile in entrambe le direzioni. Oltre ai lavori di rifacimento dell’asfalto, sono previste opere di regimentazione idraulica e sostituzione delle barriere di protezione”.

L’on. Rossana Cannata conclude: “Si tratta di un’opera di riqualificazione di grande importanza per restituire sicurezza e decoro a un’arteria fondamentale nella viabilità del Sud Est della Sicilia, strategica per lo sviluppo economico e turistico del territorio, che prosegue il suo avanzamento fino a Modica”.



