Cronaca 315

Autostrada Palermo-Catania: tir in fiamme all'altezza di Enna, traffico bloccato

Sul posto, oltre ai Vigili del Fuoco, sono presenti le squadre di Anas

Redazione

17 Marzo 2022 17:37 Condividi Notizia Facebook Twitter LinkedIn Email https://www.seguonews.it/autostrada-palermo-catania-tir-in-fiamme-allaltezza-di-enna-traffico-bloccato Copia Link Condividi Notizia

Sull’autostrada A19 “Palermo-Catania” il traffico è provvisoriamente bloccato a Enna, in direzione Palermo, per la presenza di un mezzo pesante in fiamme al km 121. Sul posto, oltre ai Vigili del Fuoco, sono presenti le squadre di Anas per la gestione della viabilità. Anas, società del Gruppo FS Italiane, ricorda che quando guidi, Guida e Basta! No distrazioni, no alcol, no droga per la tua sicurezza e quella degli altri (guidaebasta.it). Per una mobilità informata l’evoluzione della situazione del traffico in tempo reale è consultabile anche su tutti gli smartphone e i tablet, grazie all’applicazione “VAI” di Anas, disponibile gratuitamente in “App store” e in “Play store”. Il servizio clienti “Pronto Anas” è raggiungibile chiamando il numero verde gratuito 800.841.148.

+++AGGIORNAMENTO ore 19.22: FIAMME DOMATE, TRANSITO IN CORSIA DI SORPASSO



Sull'autostrada A19 "Palermo-Catania" il traffico è provvisoriamente bloccato a Enna, in direzione Palermo, per la presenza di un mezzo pesante in fiamme al km 121. Sul posto, oltre ai Vigili del Fuoco, sono presenti le squadre di Anas per la gestione della viabilità. Anas, società del Gruppo FS Italiane, ricorda che quando guidi, Guida e Basta! No distrazioni, no alcol, no droga per la tua sicurezza e quella degli altri (guidaebasta.it). Per una mobilità informata l'evoluzione della situazione del traffico in tempo reale è consultabile anche su tutti gli smartphone e i tablet, grazie all'applicazione "VAI" di Anas, disponibile gratuitamente in "App store" e in "Play store". Il servizio clienti "Pronto Anas" è raggiungibile chiamando il numero verde gratuito 800.841.148.

+++AGGIORNAMENTO ore 19.22: FIAMME DOMATE, TRANSITO IN CORSIA DI SORPASSO

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare