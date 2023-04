Cronaca 2784

Autostrada Palermo - Catania bloccata: morta una ragazza di 27 anni

Altre due persone sono rimaste ferite e si trovano ricoverate in ospedale

Redazione

Le strade siciliane si macchiano ancora di sangue. È di poco fa la notizia di un altro gravissimo incidente stradale avvenuto sull'A19 Palermo-Catania, poco dopo lo svincolo dell'agglomerato industriale di Termini Imerese, nella carreggiata in direzione Palermo. Confermato il decesso di una donna palermitana di 27 anni, Federica Albanese, con altre due persone ricoverate in ospedale.

Sul posto è intervenuto anche l'elisoccorso, per soccorrere i feriti, che sarebbero in tutto tre e non quattro come indicato inizialmente. Lo scontro, frontale, tra la moto e l'auto è stato tremendo. La vettura si è ribaltata. A morire la ragazza di 27 anni, che era una delle due persone in sella alla moto: l'altro, il conducente del mezzo a due ruote, di 28 anni, e anche quello della macchina, una ragazza di 32 anni, sono rimasti feriti e trasportati in elisoccorso all'ospedale Cimino: più gravi le condizioni del motociclista, in codice rosso all'ospedale di Termini.

Sul luogo dell'incidente sono intervenuti la polizia stradale di Buonfornello e il personale Anas. Quest'ultimo ha sospeso temporaneamente il traffico per consentire i soccorsi e la messa in sicurezza delle carreggiate. Sulla A19 Palermo-Catania si è intanto formata una lunghissima coda di auto. Uscita obbligatoria all'agglomerato industriale con deviazioni sulla strada statale 113 (GdS.it).



