Attualita 210

Autostrada Palermo - Catania, Anas ha ultimato la realizzazione di un muro di contenimento tra Agira e Dittaino

Tolto il doppio senso di circolazione per circa 2km lungo A19 che ogni giorno viene percorsa da migliaia di automobilisti

Redazione

23 Febbraio 2023 16:32 Condividi Notizia Facebook Twitter LinkedIn Email https://www.seguonews.it/autostrada-palermo---catania-anas-ha-ultimato-la-realizzazione-di-un-muro-di-contenimento-tra-agira-e-dittaino Copia Link Condividi Notizia

Questo pomeriggio, lungo la carreggiata in direzione Palermo dell’autostrada A19 “Palermo-Catania”, sono stati ultimati i lavori di realizzazione di un muro di contenimento per il consolidamento della scarpata, ubicato al km 140,300 tra gli svincoli di Agira e Dittaino. Da oggi viene meno il doppio senso di circolazione in essere dal km 139,200 al km 141,100, per 1,9 km, con il ripristino della normale circolazione a carreggiate separate.

La riapertura odierna, sommata a quelle dei viadotti “Simeto”, “Alfio”, “Rossi” e “Fichera”, avvenute dall’ inizio dell’anno, riduce da 39,100 a 28,800, quindi di 10,3 km, i tratti a doppio senso di circolazione in essere sull’intero itinerario Palermo-Catania, di lunghezza pari a 198 km. Anas, società del Gruppo FS Italiane, ricorda che quando guidi, Guida e Basta! No distrazioni, no alcol, no droga per la tua sicurezza e quella degli altri (guidaebasta.it). Per una mobilità informata l’evoluzione della situazione del traffico in tempo reale è consultabile anche su tutti gli smartphone e i tablet, grazie all’applicazione “VAI” di Anas, disponibile gratuitamente in “App store” e in “Play store”. Il servizio clienti “Pronto Anas” è raggiungibile chiamando il numero verde gratuito 800.841.148.



Questo pomeriggio, lungo la carreggiata in direzione Palermo dell'autostrada A19 "Palermo-Catania", sono stati ultimati i lavori di realizzazione di un muro di contenimento per il consolidamento della scarpata, ubicato al km 140,300 tra gli svincoli di Agira e Dittaino. Da oggi viene meno il doppio senso di circolazione in essere dal km 139,200 al km 141,100, per 1,9 km, con il ripristino della normale circolazione a carreggiate separate. La riapertura odierna, sommata a quelle dei viadotti "Simeto", "Alfio", "Rossi" e "Fichera", avvenute dall' inizio dell'anno, riduce da 39,100 a 28,800, quindi di 10,3 km, i tratti a doppio senso di circolazione in essere sull'intero itinerario Palermo-Catania, di lunghezza pari a 198 km. Anas, società del Gruppo FS Italiane, ricorda che quando guidi, Guida e Basta! No distrazioni, no alcol, no droga per la tua sicurezza e quella degli altri (guidaebasta.it). Per una mobilità informata l'evoluzione della situazione del traffico in tempo reale è consultabile anche su tutti gli smartphone e i tablet, grazie all'applicazione "VAI" di Anas, disponibile gratuitamente in "App store" e in "Play store". Il servizio clienti "Pronto Anas" è raggiungibile chiamando il numero verde gratuito 800.841.148.

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare