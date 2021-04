Politica 179

Autostrada Castelvetrano-Gela, Catanzaro (Pd): grave esclusione da Recovery Plan

Il parlamentare regionale del Pd afferma che non si comprende il motivo dell'esclusione di questa parte della Sicilia dagli interventi programmati

Redazione

27 Aprile 2021 11:43

“Non possiamo accettare in silenzio l'esclusione del completamento dell'anello autostradale Castelvetrano-Gela dall'elenco del Recovery plan”. Il parlamentare regionale Pd Michele Catanzaro è al fianco dei sindaci della provincia di Agrigento che domani, mercoledi 28 Aprile, saranno a Roma per una manifestazione di protesta davanti a Palazzo Chigi. “Nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza si fa espresso riferimento all'attenzione riservata dal Governo al tema del riequilibrio territoriale ed alla destinazione del 40% delle risorse al Mezzogiorno – dice Catanzaro - non capiamo il motivo dell'esclusione di questa parte della Sicilia dagli interventi programmati soprattutto in tema di infrastrutture per una mobilità sostenibile.

La delusione per l'esclusione dell'anello autostradale Castelverano-Gela non scalfirà comunque la nostra determinazione nel continuare a tutelare le istanze del territorio – aggiunge Catanzaro che domani incontrerà Chiara Braga, responsabile nazionale Infrastrutture del Partito Democratico per avviare un confronto sui temi che riguardano le carenze infrastrutturali del territorio agrigentino – siamo sempre più convinti che quest'opera sia requisito indispensabile per parlare di sviluppo, servizi e attività imprenditoriali in una zona della Sicilia che vuole uscire dalla crisi e superare le conseguenze negative dell'emergenza sanitaria. Faremo di tutto per fare valere le nostre ragioni e recuperare l'obiettivo prefissato”.



"Non possiamo accettare in silenzio l'esclusione del completamento dell'anello autostradale Castelvetrano-Gela dall'elenco del Recovery plan". Il parlamentare regionale Pd Michele Catanzaro è al fianco dei sindaci della provincia di Agrigento che domani, mercoledi 28 Aprile, saranno a Roma per una manifestazione di protesta davanti a Palazzo Chigi. "Nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza si fa espresso riferimento all'attenzione riservata dal Governo al tema del riequilibrio territoriale ed alla destinazione del 40% delle risorse al Mezzogiorno - dice Catanzaro - non capiamo il motivo dell'esclusione di questa parte della Sicilia dagli interventi programmati soprattutto in tema di infrastrutture per una mobilità sostenibile. La delusione per l'esclusione dell'anello autostradale Castelverano-Gela non scalfirà comunque la nostra determinazione nel continuare a tutelare le istanze del territorio - aggiunge Catanzaro che domani incontrerà Chiara Braga, responsabile nazionale Infrastrutture del Partito Democratico per avviare un confronto sui temi che riguardano le carenze infrastrutturali del territorio agrigentino - siamo sempre più convinti che quest'opera sia requisito indispensabile per parlare di sviluppo, servizi e attività imprenditoriali in una zona della Sicilia che vuole uscire dalla crisi e superare le conseguenze negative dell'emergenza sanitaria. Faremo di tutto per fare valere le nostre ragioni e recuperare l'obiettivo prefissato".

Ti potrebbero interessare