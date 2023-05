Cronaca 459

Autostrada A19 Palermo-Catania: nel tratto Caltanissetta-Enna riaperta la carreggiata verso il capoluogo etneo

Per chi da Catania è diretto verso Palermo il percorso alternativo prevede l'uscita obbligatoria allo svincolo di Enna

Redazione

20 Maggio 2023 15:45 Condividi Notizia Facebook Twitter LinkedIn Email https://www.seguonews.it/autostrada-a19-palermo-catania-nel-tratto-caltanissetta-enna-riaperta-la-carreggiata-verso-il-capoluogo-etneo Copia Link Condividi Notizia

Riaperta la carreggiata in direzione Catania dell'autostrada A19 Palermo - Catania. Permane la chiusura della carreggiata in direzione Palermo. Per chi da Catania è diretto verso Palermo il percorso alternativo prevede l'uscita obbligatoria allo svincolo di Enna, percorrere la SS121 sino a raggiungere lo svincolo di Ponte Cinque Archi o percorrere la SS117BIS, SS626 bivio Capodarso, SS640 bivio Imera.



Riaperta la carreggiata in direzione Catania dell'autostrada A19 Palermo - Catania. Permane la chiusura della carreggiata in direzione Palermo. Per chi da Catania è diretto verso Palermo il percorso alternativo prevede l'uscita obbligatoria allo svincolo di Enna, percorrere la SS121 sino a raggiungere lo svincolo di Ponte Cinque Archi o percorrere la SS117BIS, SS626 bivio Capodarso, SS640 bivio Imera.

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare