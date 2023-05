Cronaca 3585

Autostrada A19 Palermo-Catania: nel tratto Caltanissetta - Enna chiuse le due corsie per il forte vento

Il personale Anas e i Vigili del Fuoco sono presenti sul posto per la gestione della viabilità e per ripristinare la transitabilità appena possibile

Redazione

20 Maggio 2023 09:40 Condividi Notizia Facebook Twitter LinkedIn Email https://www.seguonews.it/autostrada-a19-palermo-catania-nel-tratto-caltanissetta---enna-chiuse-le-due-corsie-per-il-forte-vento Copia Link Condividi Notizia

L’autostrada A19 “Palermo-Catania” è provvisoriamente chiusa al traffico dalla serata di ieri, in entrambe le direzioni, tra il km 103,300 e il km 119,700, a causa del maltempo e in particolare del forte vento che ha colpito la zona. Il traffico è deviato sulla viabilità alternativa, con uscita obbligatoria allo svincolo di Enna per i veicoli provenienti da Catania, mentre per quelli provenienti da Palermo uscita obbligatoria allo svincolo di Caltanissetta.

Inoltre, si consiglia a tutti i mezzi telonati e furgonati massima prudenza. Il personale Anas e i Vigili del Fuoco sono presenti sul posto per la gestione della viabilità e per ripristinare la transitabilità appena possibile.



L'autostrada A19 "Palermo-Catania" è provvisoriamente chiusa al traffico dalla serata di ieri, in entrambe le direzioni, tra il km 103,300 e il km 119,700, a causa del maltempo e in particolare del forte vento che ha colpito la zona. Il traffico è deviato sulla viabilità alternativa, con uscita obbligatoria allo svincolo di Enna per i veicoli provenienti da Catania, mentre per quelli provenienti da Palermo uscita obbligatoria allo svincolo di Caltanissetta. Inoltre, si consiglia a tutti i mezzi telonati e furgonati massima prudenza. Il personale Anas e i Vigili del Fuoco sono presenti sul posto per la gestione della viabilità e per ripristinare la transitabilità appena possibile.

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare