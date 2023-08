Cronaca 912

Autostrada A19 Palermo - Catania: camper si ribalta, traffico rallentato

L'incidente autonomo si è registrato tra Trabia e Termini Imerese

Redazione

21 Agosto 2023 10:43

Sull’autostrada A19 “Palermo-Catania” si registrano code in direzione Catania, tra gli svincoli di Trabia e Termini Imerese, per la presenza di un camper ribaltatosi autonomamente. Una persona è rimasta ferita. Il personale di Anas è sul posto per la gestione della viabilità e per il ripristino della normale circolazione nel più breve tempo possibile.



