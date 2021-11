Cronaca 525

Autostrada A19, eliminato il gasolio finito a terra: circolazione ripristinata tra Caltanissetta e Enna

I tecnici dell'Anas sono riusciti a togliere dalla carreggiata il gasolio che aveva invaso la strada

Redazione

01 Novembre 2021 16:46

L’Anas comunica che è stata ripristinata la circolazione sull’autostrada A19 Palermo-Catania, in direzione Catania, tra gli svincoli di Caltanissetta ed Enna, che era stata interrotta questa mattina per la presenza di gasolio in carreggiata riversato da un mezzo in transito.



