Autostrada A19, da domani riapre al traffico lo svincolo di Resuttano

Ultimati gli interventi su 4 viadotti interessati dalla manutenzione programmata

Redazione

11 Agosto 2021 16:10

Anas ha completato gli interventi di manutenzione programmata dei viadotti 'San Giuseppe', 'Irosa II', 'Palumba I' e 'Palumba II', nell'ambito del piano di manutenzione straordinaria da 850 milioni di euro in corso lungo tutta l'autostrada A19 "Palermo Catania".

I lavori eseguiti sulla carreggiata in direzione Catania hanno comportato, oltre alla sostituzione dei guardrail, il risanamento degli impalcati e il rifacimento della pavimentazione e della segnaletica orizzontale e verticale.

La conclusione degli interventi renderà quindi possibile la riapertura dello svincolo di Resuttano (km 83,700) per il flusso veicolare proveniente da Palermo e diretto a Resuttano, che sarà completamente transitabile per tutti i veicoli a partire dalle ore 12:00 di domani giovedì 12 agosto.



