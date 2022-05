Autostrada A19, chiusa a Caltanissetta la rampa in uscita per i veicoli provenienti da Catania

L'Anas oggi proseguirà gli interventi di finitura allo svincolo di Caltanissetta tra la Ss 640 e l'autostrada A 19

Proseguono gli interventi di finitura presso il cantiere del nuovo svincolo di connessione tra l’autostrada A19 “Palermo-Catania” e la nuova sede della statale 640 “Strada degli Scrittori”. Da lunedì 16 a giovedì 19 maggio, in fascia oraria diurna compresa tra le ore 6 e le ore 20, rimarrà chiusa la rampa di svincolo normalmente utilizzata per i veicoli provenienti da Catania e diretti ad Agrigento, Caltanissetta, Gela. La chiusura è finalizzata al completamento della posa del rivestimento all’interno del sottovia della rampa. Il percorso alternativo prevede di raggiungere il successivo svincolo Ponte Cinque Archi, dove potere reimmettersi in autostrada in direzione Catania e uscire allo svincolo di Caltanissetta.



