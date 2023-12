Cronaca 388

Autopsia sul corpo della giovane Giulia mentre Turretta è davanti al pm di Venezia

il 21enne ha deciso di parlare e rispondere alle domande mentre davanti al gip aveva rilasciato dichiarazioni spontanee

Redazione

L’autopsia sul corpo di Giulia Cecchettin, ad otto ore dall’inizio dell’esame, non è ancora terminata. Lo dicono all’ANSA fonti dell’Istituto di Medicina legale di Padova. L’esame, viene spiegato, è ancora in corso, e al momento non vi sono previsioni certe su quando potrà terminare. I medici nominati dalla Procura e i consulenti delle parti sono ancora tutti all’interno dell’istituto.

Nel frattempo nel carcere Montorio di Verona l’interrogatorio, davanti al pm di Venezia Andrea Petroni, di Filippo Turetta arrestato per omicidio volontario aggravato e sequestro di persona per la morte di Giulia Cecchettin. Oggi il 21enne ha deciso di parlare e rispondere alle domande, mentre davanti al gip tre giorni fa aveva rilasciato solo dichiarazioni spontanee.



