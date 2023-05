Sport 161

Automobilismo: l'Ac Caltanissetta ha formato 32 nuovi ufficiali di gara

Si arricchisce il numero degli addetti alla sicurezza per la delegazione regionale Aci Sport. Settimo: "Inizia adesso la vera formazione, sul campo"

Redazione

11 Maggio 2023 09:09 Condividi Notizia Facebook Twitter LinkedIn Email https://www.seguonews.it/automobilismo-l-ac-caltanissetta-ha-formato-32-nuovi-ufficiali-di-gara Copia Link Condividi Notizia

Si sono svolti gli esami dai quali sono usciti 32 nuovi Ufficiali di Gara presso l’AC Caltanissetta. Il Delegato/Fiduciario ACI Sport Sicilia Daniele Settimo ha rivolto immediatamente le congratulazioni, sue e della Delegazione, ai neo Ufficiali si Gara. Sono 19 Commissari di Percorso, 5 verificatori tecnici e 8 verificatori sportivi, che hanno sostenuto gli esami con la Commissione presieduta da Alessandro Battaglia, Direttore di Gara Internazionale e Presidente della Commissione Velocità in Salita ACI Sport. Salgono così ad oltre 148 gli Ufficiali di Gara formati nel corso del 2023 dalla Delegazione ACI Sport Sicilia attraverso i corsi e gli esami.

I neo Ufficiali di Gara hanno avuto occasione di prendere confidenza direttamente con un’auto da competizione ed i relativi dispositivi di sicurezza. “La formazione più importante inizia adesso, dopo gli esami - afferma Daniele Settimo - l’esperienza sul campo è il modo più efficace per mettere in pratica quanto appreso durante il corso. Complimenti a tutti, docenti ed allievi, per l’ottimo esito degli esami, risultato che conferma l’elevato livello di preparazione. La nostra regione si è notevolmente arricchita di figure fondamentali per l’automobilismo sportivo grazie all’impegno dei formatori ed alla passione dei candidati”.



Si sono svolti gli esami dai quali sono usciti 32 nuovi Ufficiali di Gara presso l'AC Caltanissetta. Il Delegato/Fiduciario ACI Sport Sicilia Daniele Settimo ha rivolto immediatamente le congratulazioni, sue e della Delegazione, ai neo Ufficiali si Gara. Sono 19 Commissari di Percorso, 5 verificatori tecnici e 8 verificatori sportivi, che hanno sostenuto gli esami con la Commissione presieduta da Alessandro Battaglia, Direttore di Gara Internazionale e Presidente della Commissione Velocità in Salita ACI Sport. Salgono così ad oltre 148 gli Ufficiali di Gara formati nel corso del 2023 dalla Delegazione ACI Sport Sicilia attraverso i corsi e gli esami. I neo Ufficiali di Gara hanno avuto occasione di prendere confidenza direttamente con un'auto da competizione ed i relativi dispositivi di sicurezza. "La formazione più importante inizia adesso, dopo gli esami - afferma Daniele Settimo - l'esperienza sul campo è il modo più efficace per mettere in pratica quanto appreso durante il corso. Complimenti a tutti, docenti ed allievi, per l'ottimo esito degli esami, risultato che conferma l'elevato livello di preparazione. La nostra regione si è notevolmente arricchita di figure fondamentali per l'automobilismo sportivo grazie all'impegno dei formatori ed alla passione dei candidati".

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare