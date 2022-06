Eventi 207

Automobilismo, festa a Caltanissetta per celebrare i vincitori dei Titoli 2021 delle 4 ruote

Premiati e giovanissime promesse del Karting, i protagonisti nazionali di Rally, Regolarità e Salita

Redazione

Sono stati consegnati a Caltanissetta venerdì 17 giugno, nell’elegante cornice del Teatro Margherita i Titoli Nazionali ai Campioni Italiani dell’Automobilismo 2021. A premiare i Campioni Italiani ed i vincitori dei titoli nazionale della regione, il Delegato/Fiduciario ACI Sport Sicilia Daniele Settimo, unitamente ai Dirigenti Federali siciliani ed a quelli del locale Automobile Club, alla presenza delle autorità cittadine, in un gremito Teatro Margherita, che ha fatto da cornice elegante ed esclusiva alla partecipata Cerimonia. La premiazione è stata inserita nel calendario di eventi per le celebrazioni del Centenario della Coppa Nissena.

Ha voluto portare personalmente il suo saluto agli sportivi siciliani, seppur in collegamento, il Presidente dell’Automobile Club D’Italia Angelo Sticchi Damiani: -“La Sicilia eccelle sempre per la sua passione e per la bravura dei suoi piloti che sono protagonisti in ogni disciplina. Come sapete considero la vostra regione la mia seconda casa e anche se questa volta non sono presente personalmente lo sono con la mente. Complimenti a tutti ed alla Delegazione, che riesce sempre ad organizzare dei bei momenti di sport da vivere insieme”-. La Federazione ha delegato le singole regioni alla consegna dei premi, nell’impossibilità di organizzare per tempo una Premiazione Nazionale unica, a causa della pandemia. Particolarmente sentito il momento dell’istituzione del “Premio Ninni Mulè” in memoria dello stimato e professionale Commissario di Percorso. Il premio consegnato al figlio Giuseppe, sarà custodito dalla famiglia Mulè ed ogni anno assegnato ad un vincitore che ne avrà una Targa ricordo. Per la Regolarità acclamato il Campione Italiano Grandi Eventi Mario Passanante, trapanese come il Campione Italiano Regolarità auto moderne, Paolino Messina. Fra i protagonisti del karting premiato ed acclamato in casa il giovanissimo Cristian Blandino vincitore Campionato Regionale 10^ Zona e vincitore della Finale Campionati Regionali categoria Mini GR 3, come il 17enne Salvatore Migliore vincitore della KZN junior. Andrea Angelo Castro, altra giovanissimo emergente, si è aggiudicato il titolo sempre per la 10^ zona della 60 Minikart. Premiati nella loro città da Daniele Settimo, dal Fiduciario provinciale Maurizio Giugno e dalla Direttrice dell’AC nisseno Rita Caruso, Roberto Lombardo e Andrea Spanò Vincitori ACI Sport Rally Cup Italia Cl. Super 2000 - Coppa Rally 8^ Zona - Coppa Rally 8^ Zona Cl. Super 2000. Altro orgoglio nisseno per il doppio premio a Salvatore Pio Scannella, vincitore Cl. A6 e Coppa Rally 8^ Zona Under 25. Enza Allotta tre volte Campionessa Italiana Slalom, disciplina che ha visto il sempre verde trapanese Nicolò Incammisa alzare la Coppa 5^ Zona di Gruppo E2SC, mentre il titolo nazionale di gruppo E2SS è andato nella mani di Antonino Di Matteo. Fra i BIG delle salite tricolori, il ragusano Franco Caruso vincitore del TIVM Nord Gruppo E2 SC; la giovane trapanese Martina Raiti vincitrice Coppa CIVM Dame - Vincitrice Coppa di Cl. CIVM Gr. CN 1600. Ovazione per Domenico Cubeda Campione Italiano Velocità Montagna Gr. E2SS.





© Riproduzione riservata

