Automobile Club Caltanissetta: ecco i vincitori assoluti del 2022

Quest’anno sarà premiato come Pionere dell’Automobilismo nisseno 2022 Giuseppe D’Anca che ha concluso la carriera sportiva dopo 33 anni

Redazione

Nella sala Michele Abate il Presidente dell’A.C. Caltanissetta Avv. Carlo Alessi procederà alla consegna dei riconoscimenti a tutti i 75 soci che hanno preso parte al Campionato Sociale, alla presenza del Consiglio Direttivo dell’Ente, del Fiduciario Acisport Maurizio Giugno e del Direttore Dott.ssa Rita Caruso. Quest’anno sarà premiato come Pionere dell’Automobilismo nisseno 2022 Giuseppe D’Anca, driver degli anni 80 principalmente specialista delle gare di velocità in salita, che al termine della attività agonistica, ha cumulato 33 anni di prestigiosa carriera sportiva.

Di seguito i vincitori dei titoli assoluti che saranno premiati: Blandino Cristian, Campione Sociale 2022 Kart 2022; Budano Domenico, Campione Sociale 2022 - Velocità in salita; Capizzi Pasquale, Campione Sociale 2022 Velocità in salita Autostoriche; Lanzalaco Giovanni Marco, Campione Sociale 2022 - Rally 1° conduttore; Marchica Antonio - Campione Sociale 2022 - Rally 2° Conduttore; Parisi Stefano, Campione Sociale 2022 – 1° conduttore Rally Autostoriche; Russo Maurizio, Campione Sociale 2022 Slalom.



