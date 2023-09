Cronaca 383

Autobotte si ribalta, operaia forestale muore nel Ragusano

Altri due colleghi sono rimasti feriti. In corso i rilievi

Redazione

11 Settembre 2023 17:24 Condividi Notizia Facebook Twitter LinkedIn Email https://www.seguonews.it/autobotte-si-ribalta-operaia-forestale-muore-nel-ragusano Copia Link Condividi Notizia

Tragico incidente stradale sulla statale 194, dalle parti di Monterosso Almo, in provincia di Ragusa. Per cause ancora da accertare un mezzo anticendio con autobotte si è ribaltato e una operaia forestale ha perso la vita. Quando è stato lanciato l'allarme sul posto sono arrivati i sanitari del 118, i vigili del fuoco e i carabinieri. Per la donna, di cui non sono state ancora rese note le generalità, non c'è stato nulla da fare. Altri due colleghi sono rimasti feriti. In corso i rilievi per ricostruire con esattezza la dinamica dell'incidente.

"Apprendo con grande dolore la notizia della morte dell’operaia della squadra antincendio della Forestale, rimasta coinvolta, nel Ragusano, nell’incidente dell’autobotte sulla quale viaggiava al rientro dal servizio - dichiara il presidente della Regione, Renato Schifani -. Una tragedia che colpisce ancora una volta, purtroppo, coloro i quali svolgono per la Sicilia una preziosa funzione di presidio del territorio e di tutela dell’ambiente. Alla sua famiglia e ai suoi colleghi va il mio personale cordoglio, quello del governo regionale e di tutta la comunità siciliana. Agli altri operai feriti vanno i nostri più sinceri auguri di pronta guarigione». (Foto Ragusanews.it)



Tragico incidente stradale sulla statale 194, dalle parti di Monterosso Almo, in provincia di Ragusa. Per cause ancora da accertare un mezzo anticendio con autobotte si è ribaltato e una operaia forestale ha perso la vita. Quando è stato lanciato l'allarme sul posto sono arrivati i sanitari del 118, i vigili del fuoco e i carabinieri. Per la donna, di cui non sono state ancora rese note le generalità, non c'è stato nulla da fare. Altri due colleghi sono rimasti feriti. In corso i rilievi per ricostruire con esattezza la dinamica dell'incidente. "Apprendo con grande dolore la notizia della morte dell'operaia della squadra antincendio della Forestale, rimasta coinvolta, nel Ragusano, nell'incidente dell'autobotte sulla quale viaggiava al rientro dal servizio - dichiara il presidente della Regione, Renato Schifani -. Una tragedia che colpisce ancora una volta, purtroppo, coloro i quali svolgono per la Sicilia una preziosa funzione di presidio del territorio e di tutela dell'ambiente. Alla sua famiglia e ai suoi colleghi va il mio personale cordoglio, quello del governo regionale e di tutta la comunità siciliana. Agli altri operai feriti vanno i nostri più sinceri auguri di pronta guarigione». (Foto Ragusanews.it)

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare