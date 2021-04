Cronaca 1239

Auto si schianta contro il guard-rail e prende fuoco: due morti carbonizzati sulla Palermo-Mazzara del Vallo

Scattato l’allarme sono intervenuti i vigili del fuoco e gli agenti della polizia stradale

Redazione

21 Aprile 2021 16:39

Due automobilisti coinvolti in un incidente sull'autostrada Palermo-Mazara del Vallo sono morti carbonizzati nella vettura. L’incidente è avvenuto all’uscita della galleria di Fulgatore. Un’auto per cause in corso di accertamento è andata a schiantarsi contro il guard-rail, prendendo fuoco. Scattato l’allarme sono intervenuti i vigili del fuoco e gli agenti della polizia stradale. Le vittime, che procedevano da Palermo verso Trapani, non sono state ancora identificate. Stando alle prime informazioni rese note, la vettura è stata trovata carbonizzata dopo aver preso fuoco per cause ancora da accertare e incastrata nel guard-rail dell’A29 in direzione Trapani al chilometro 25,600.



