Cronaca 6003

Auto si ribalta durante la notte: questa mattina trovato morto Raimondo Giglia un giovane di 26 anni

L'incidente si è registrato nella zona industriale fra Agrigento - Favara ed Aragona. La vittima viaggiava da sola in auto

Redazione

19 Febbraio 2023 12:59 Condividi Notizia Facebook Twitter LinkedIn Email https://www.seguonews.it/auto-si-ribalta-durante-la-botte-questa-mattina-trovato-morto-raimondo-giglia-un-giovane-di-26-anni Copia Link Condividi Notizia

Un ragazzo di 26 anni di Aragona, Raimondo Giglia, è morto in un incidente stradale. Il giovane era alla guida di una Fiat Panda che si è ribaltata lungo viale Mediterraneo, nella zona industriale fra Agrigento-Favara ed Aragona.

Raimondo Giglia era un ragazzo molto conosciuto, apprezzato e stimato. È stato trovato morto solo questa mattina da un passante che vedendo l'auto ribaltata ha chiamato il 118. Il giovane aragonese pare che fosse stato sbalzato fuori dall'abitacolo

Sul posto dell’incidente sono giunti i carabinieri. Non è chiaro quando si sia verificato l'incidente stradale, verosimilmente nella notte. Non è chiaro se il giovane fosse ancora vivo e se soccorso in tempo avrebbe potuto salvarsi. Commosse le parole del sindaco Gaetano Pendolino. "Siamo vicini alla famiglia, siamo tutti sconvolti. Stiamo provvedendo a sospendere tutte le manifestazioni del Carnevale. È una tragedia per tutti noi. Non possiamo fare altro che stringerci attorno al dolore e alla disperazione dei genitori di Raimondo, un ragazzo perbene, così come i suoi genitori" (GdS.it).



Un ragazzo di 26 anni di Aragona, Raimondo Giglia, è morto in un incidente stradale. Il giovane era alla guida di una Fiat Panda che si è ribaltata lungo viale Mediterraneo, nella zona industriale fra Agrigento-Favara ed Aragona.

Raimondo Giglia era un ragazzo molto conosciuto, apprezzato e stimato. È stato trovato morto solo questa mattina da un passante che vedendo l'auto ribaltata ha chiamato il 118. Il giovane aragonese pare che fosse stato sbalzato fuori dall'abitacolo Sul posto dell'incidente sono giunti i carabinieri. Non è chiaro quando si sia verificato l'incidente stradale, verosimilmente nella notte. Non è chiaro se il giovane fosse ancora vivo e se soccorso in tempo avrebbe potuto salvarsi. Commosse le parole del sindaco Gaetano Pendolino. "Siamo vicini alla famiglia, siamo tutti sconvolti. Stiamo provvedendo a sospendere tutte le manifestazioni del Carnevale. È una tragedia per tutti noi. Non possiamo fare altro che stringerci attorno al dolore e alla disperazione dei genitori di Raimondo, un ragazzo perbene, così come i suoi genitori" (GdS.it).

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare