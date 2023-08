Cronaca 1067

Auto sfonda passaggio a livello e viene colpita dal treno

L'incidente in provincia di Brindisi, il conducente è rimasto illeso

Redazione

Questa mattina un'auto ha sfondato la sbarra di un passaggio a livello, regolarmente chiuso, nei pressi della stazione di Erchie, in provincia di Brindisi, e ha urtato il treno che passava in quel momento. Il conducente dell'auto è rimasto illeso e non si registrano feriti tra il personale di bordo dell'Fse. Il convoglio proveniva da Lecce ed era diretto a Martina Franca, senza passeggeri. Sul posto sono intervenuti il personale del 118, i Vigili del duoco e le forze dell'ordine. (ANSA).



