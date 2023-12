Cronaca 434

Auto sbanda e finisce in un canale: morti tre ragazzi

I corpi delle vittime sono stati recuperati dai sommozzatori dei vigili del fuoco

Redazione

Tre persone sui vent'anni sono morte in un incidente stradale avvenuto nella notte a Portogruaro, in provincia di Venezia. Dopo aver sfondato il guardrail ed esser uscita di strada, l'auto sulla quale viaggiavano è finita in un canale. I corpi delle vittime, tra le quali anche una ragazza, sono stati recuperati dai sommozzatori dei vigli del fuoco. Inizialmente si era parlato di quattro morti.

La tragedia è avvenuta nella zona di Borgo Sant'Agnese verso le 3. Secondo alcuni testimoni, l'automobile ha proseguito in linea retta in prossimità di una curva, finendo in acqua e inabissandosi dopo aver sfondato il guardrail e un ponticello sul fiume Reghena.



