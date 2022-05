Cronaca 1144

Auto in fiamme sull'autostrada Palermo-Catania: traffico rallentato nella zona di Dittaino

Il rogo è stato rapidamente domato e non c'è nessun ferito, con il conducente che è riuscito a scendere dall'auto

Redazione

Auto a fuoco sulla Palermo-Catania, in provincia di Enna. I vigili del fuoco sono intervenuti in direzione della città etnea, all'altezza di Dittaino (chilometro 146+ 500), dopo che sono stati avvisati che una vettura era andata in fiamme. Il rogo è stato rapidamente domato e non c'è nessun ferito, con il conducente che è riuscito a scendere dall'auto. Accertamenti in corso da parte delle forze dell'ordine sull'origine dell'incendio, che dovrebbe essere di origine meccanica, con ogni probabilità un corto circuito. Il traffico ha subito qualche disagio nella zona di Dittaino, in direzione Catania.

Ieri pomeriggio sull'A29 Palermo-Mazara del Vallo, un'altra auto - una Porsche Cayenne - è andata a fuoco dopo un incidente vicino allo svincolo di Salemi. Illeso il conducente, che è riuscito a scendere dalla vettura ed è stato comunque trasportato in ospedale con l'ambulanza. La carreggiata è stata chiusa al traffico per circa un'ora per consentire le operazioni di sgombero e messa in sicurezza.(Gds.it)



