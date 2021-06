Cronaca 1175

Auto esce di strada e travolge bimbo di 3 anni. Il piccolo è in prognosi riservata

A perdere il controllo dell'auto all'interno di un parco a Paderno un 72enne

Redazione

03 Giugno 2021 09:30

Restano critiche le condizioni del bambino di tre anni travolto ieri pomeriggio da un'auto all'interno del Parco Lago Nord di Paderno Dugnano e ora ricoverato in prognosi riservata all'ospedale di Bergamo. A perdere il controllo dell'auto, all'interno dell'area verde, è stato un 72enne che prima di falciare il bambo ha sfondato un recinto. Anche l'anziano è ricoverato in ospedale, al Niguarda, ma non è in pericolo di vita. (ANSA)



