Cronaca 986

Auto con barca al seguito vola da un viadotto sulla Palermo-Messina: un morto e un ferito

L'impatto è stato terribile e una delle due persone a bordo è deceduta sul colpo

Redazione

16 Giugno 2021 17:33

Incidente mortale sull'autostrada Palermo-Messina. Intorno alle 14 una vettura, che strada trasportando una imbarcazione, è volata giù da un viadotto poco dopo lo svincolo per Milazzo, all'altezza di Pace del mela, mentre stava viaggiando verso lo Stretto. L'impatto è stato terribile e una delle due persone a bordo è deceduta sul colpo, l'altra, alla quale è stato riscontrato un trauma cranico, è stata estratta viva dalle lamiere e affidata alle cure del personale medico del 118. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando provinciale di Messina che hanno prestato i primi soccorsi. Le cause dell'incidente sono in fase di accertamento.



