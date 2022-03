Salute 364

Autismo, previsto incontro tra Ispedd e Asp Caltanissetta per riparlare di odontoiatria speciale

L’unico Centro specializzato aperto in Sicilia è quello del nosocomio "Santa Marta e Santa Venere" di Acireale

Atteso incontro nei prossimi giorni tra l’Ispedd e i vertici dell’Asp di Caltanissetta per riparlare di odontoiatria speciale e per formulare, da parte dell’associazione, la richiesta di istituire un Polo sanitario delle disabilità. “I nostri figli e figlie – spiega Maria Grazia Pignatato, presidente dell’Ispedd – sono di frequenti soggetti a odontalgie e per questo necessitano di continua assistenza e cure. L’unico Centro specializzato aperto in Sicilia è quello del nosocomio “Santa Marta e Santa Venere” di Acireale. “Abbiamo chiesto – continua Pignataro – che venga ripristinato prima possibile nella nostra provincia il servizio di odontoiatria speciale e inoltre venga progettato un Polo sanitario delle disabilità con personale qualificato, che consenta alle persone con disabilità di poter accedere in tempi brevi ad accertamenti diagnostici specialistici e a terapie, così da evitare l’inserimento nelle liste d’attesa che con l’emergenza sanitaria sono diventate interminabili”.

“Condivido in pieno questa proposta – dice Marcella Santino, direttrice sanitaria dell’Asp di Caltanissetta – perché lo ritengo un atto responsabile e doveroso nei confronti delle persone con disabilità e delle loro famiglie, che vivono i problemi legati alla salute in modo amplificato”. “Per quanto riguarda l’odontoiatria speciale – aggiunge Santino – potremmo mettere a disposizione alcuni locali dell’ospedale “Maddalena Raimondi” di San Cataldo e così riaprire in tempi brevi”.



