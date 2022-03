Cronaca 597

Autismo, Ispedd Caltanissetta: "Quasi completo iter per la creazione di due centri diurni e una comunità residenziale"

A darne notizia è Maria Grazia Pignataro. La comunità residenziale dovrebbe realizzarsi nel capoluogo

Redazione

Dovrebbe completarsi a breve l’iter previsto dalle linee guida di organizzazione della rete assistenziale per persone affette da disturbo autistico del 2007 e dal Piano unitario regionale autismo del 2019 per l’istituzione di due Centri diurni e di una Comunità residenziale nella provincia di Caltanissetta. L’Asp di Caltanissetta ha già compiuto il primo passo promuovendo lo scorso novembre un’indagine di mercato per sondale l’interesse e la disponibilità di associazioni e cooperative, presenti su tutto il territorio nazionale ed in possesso dei prerequisiti necessari, a partecipare al bando vero e proprio che dovrebbe uscire entro e non oltre Aprile.

I due Centri diurni dovrebbero essere allocati uno a Sud e l’altro al Centro della provincia nissena, destinati ad utenti con una fascia d’età compresa tra i 6 e i 14 anni, mentre la Comunità residenziale dovrebbe realizzarsi nel capoluogo nisseno ed essere rivolta a giovani adulti e ad adulti affetti da autismo. “Attendiamo il bando – dice Maria Grazia Pignataro, presidente dell’Isepdd – perché ampliare l’offerta sul territorio significa offrire nuove e diverse opportunità ai nostri figli e figlie. Siamo fiduciosi, inoltre, che i requisiti previsti per la partecipazione al bando siano stringenti per quanto riguarda il possesso da parte degli enti interessati dei requisiti altamente qualificati per l’organizzazione e la gestione dei Centri dedicati all’autismo”.

