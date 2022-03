Eventi 101

"Autismo e altre disabilità. Dopo di noi?", esperti a confronto al Cefpas di Caltanissetta

L'iniziativa si svolgerà in occasione della Giornata mondiale per la consapevolezza sull'autismo

Redazione

Il Rotary Club Caltanissetta e il Cefpas organizzano un incontro dal titolo "Autismo e altre disabilità. Dopo di noi? Confronto sull’attuazione della legge 112/2016”. L'incontro si terrà sabato 2 aprile alle ore 9.30 nella Sala “Papa Giovanni Paolo II” presso il CEFPAS di Caltanissetta (via Mulè, 1). L’iniziativa, che si svolgerà in occasione della Giornata mondiale per la consapevolezza sull'autismo, vuole essere un momento informativo e propositivo sullo stato di applicazione della Legge n. 112/2016, cosiddetta Legge sul "Dopo di Noi". Si ricorda che l’accesso è libero e consentito previa esibizione del Green Pass rafforzato all’ingresso.



