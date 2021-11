Autismo, dopo tante promesse Gela non ha ancora un centro: "Bisogna far presto"

Autismo, dopo tante promesse Gela non ha ancora un centro: "Bisogna far presto"

L'Asp ha garantito che procederà all'apertura del centro diurno sanitario di via Ascoli, in tempi brevi

Autismo e criticità riscontrate sui servizi sociosanitari, mancati o carenti nel territorio di Gela. Sono stati questi i temi dell’incontro svoltosi ieri mattina fra l’associazione AMAUTISMO di Gela e l’assessore ai Servizi Sociali, Nadia Gnoffo. Attenzione particolare, ma non esclusiva, è stata posta al mancato avvio del servizio di centro diurno sanitario di via Ascoli, servizio fino ad ora mai attuato a Gela. La sua apertura, che, dalle informazioni ricevute da Asp, sarebbe prevista in tempi brevi, secondo l’associazione AMAUTISMO dovrebbe corrispondere all’avvio di un servizio semiresidenziale altamente qualificato, dotato di un adeguato numero di operatori rispondente alle esigenze abilitative/riabilitative dei soggetti con autismo, con attenzione a quelli a maggiore gravità e privi di altri servizi strutturati pubblici.

Un servizio in grado, quindi, di rispondere alle esigenze del disabile e delle famiglie, alleggerendole della difficile gestione esclusiva della persona con autismo: un altro importante passo in avanti nella presa in carico globale e del progetto di vita del cittadino fragile. Sull’organizzazione di tale servizio e la disponibilità delle risorse adeguate è stata condivisa con l’Assessore la necessità di avere rassicurazioni e certezze da parte di ASP, pertanto si organizzerà un incontro specifico dedicato. AMAUTISMO ha trovato nell’Assessore Gnoffo ascolto, attenzione e la condivisione della proposta di istituire un tavolo tecnico permanente sull’autismo, con incontri periodici con gli Enti preposti alla tematica dell’autismo e con le altre associazioni interessate, per l’analisi delle problematiche, la valutazione di proposte e soluzioni e la verifica degli impegni e dei programmi, per andare verso un miglioramento concreto e continuo dei servizi.



