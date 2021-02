Cronaca 265

Autismo Caltanissetta, ancora un caso di positività al Covid: preoccupazione tra le famiglie

"Comprendiamo bene cosa significa far stare in isolamento un soggetto disabile" ha detto la presidente dell'Ispedd Maria Grazia Pignataro

Redazione

03 Febbraio 2021 12:45

“Dobbiamo registrare – afferma Maria Grazia Pignataro, Presidente dell'Ispedd - un altro caso di positività tra i nostri consociati/e. La notizia arrivata ieri dopo l'esecuzione dei tamponi al drive in dell'ospedale Sant'Elia, ha suscitato ancora una volta preoccupazione tra noi famiglie, perché comprendiamo bene cosa significa far stare in isolamento un soggetto disabile, che vede destrutturarsi la sua quotidianità”.“Siamo solidali con le famiglie – conclude la Pignataro – e disposti ad offrire la nostra collaborazione affinché si attivino quei servizi che possano aiutare le famiglie coinvolte a gestire al meglio il periodo di quarantena”.



