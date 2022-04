Cronaca 498

Autismo, a San Cataldo la cooperativa Consenso presenta in anteprima il cortometraggio "Incontroluce"

La serata sarà l'occasione, anche, per raccontare testimonianze e parlare di progetti futuri per rendere le persone con autismo sempre più autonome

Rita Cinardi

07 Aprile 2022 18:04 Condividi Notizia Facebook Twitter LinkedIn Email https://www.seguonews.it/autismo-a-san-cataldo-la-cooperativa-consenso-presenta-in-anteprima-del-cortometraggio-incontroluce Copia Link Condividi Notizia

La cooperativa Consenso di Caltanissetta venerdì 8 aprile alle 19.30 presenterà in anteprima, al cineteatro Don Bosco di San Cataldo, il cortometraggio "Incontroluce", regia di Valerio Cammarata. Il corto di 30 minuti racconta la storia della messa alla prova di un minore responsabile di un reato penale. Il suo percorso di rieducazione si svolge nella tenuta Sant'Angela Merici dove la cooperativa opera da 15 anni. Il giovane, alle prese con i ragazzi autistici della cooperativa, farà un percorso personale che lo porterà a comprendere quanto sia fortunato rispetto a chi vive dei problemi. Riuscirà a fermarsi e prendere coscienza mediante l'incontro, gli sguardi, gli abbracci. La parte del protagonista è affidata al giovane sancataldese Stefano Mangione. Al corto hanno partecipato gli Effetto Larsen e Massimo di Forti. Nel corso della serata di domani Lella Ficarra darà la sua testimonianza su come si gestisce l'autismo quando sopravviene una disabilità.

"La nostra cooperativa - spiega il direttore, Gaetano Terlizzi - si compone del centro psicoeducativo Marianna Amico Roxas, dove vengono ospitati una ventina di bimbi e adolescenti da 0 a 14 anni; dal centro "Per Correre" che ospita altrettanti adulti; il servizio Asacom e l'educativa domiciliare. Operano un totale di 45 persone tra psicologi, pedagogisti, operatori sociosanitari, assistenti sociali, amministrativi, medico e infermieri. La serata sarà anche l’occasione per parlare di come siamo riusciti a sopravvivere alla pandemia. Gestirla non è stato semplice, perché sono venute meno risorse e servizi, con grosse ripercussioni sulle famiglie e sul personale. Gli operatori hanno ripreso a lavorare soltanto con la riapertura di scuole e centri ma non abbiamo mai abbandonato i nostri ragazzi, aiutando le famiglie da remoto per garantire una continuità di supporto, seppur limitato.

Sempre durante l’evento parleremo di futuro e dei finanziamenti europei che ci consentiranno il raggiungimento di una migliore autonomia dei nostri pazienti. Avremmo il servizio di pernottamento in vere e proprie residenze. I cantieri sono già avviati e la conclusione dei lavori è prevista per fine giugno. Sono previsti anche il progetto di inserimento lavorativo e il progetto “Pensami Adulto”, che attenzionerà le esigenze delle persone nella loro crescita e in una prospettiva futura di una loro possibile autonomia. Grazie al dottore Giovanni Di Lorenzo, che mette la sua professionalità gratuitamente al servizio della cooperativa, ci occupiamo della prevenzione e della salute dei nostri ospiti che sono seguiti al meglio. Per la serata di domani – conclude Terlizzi - ringraziamo anche l’associazione Ispedd, nella persona del suo presidente Maria Grazia Pignataro, perché ha sposato questo progetto. Il cortometraggio sarà proiettato anche al liceo “Ruggero Settimo” di Caltanissetta l’11 aprile, il 22 a Sommatino e il 30 a Serradifalco”. (Nella foto il medico chirurgo Giovanni Di Lorenzo e il direttore della cooperativa Gaetano Terlizzi)



La cooperativa Consenso di Caltanissetta venerdì 8 aprile alle 19.30 presenterà in anteprima, al cineteatro Don Bosco di San Cataldo, il cortometraggio "Incontroluce", regia di Valerio Cammarata. Il corto di 30 minuti racconta la storia della messa alla prova di un minore responsabile di un reato penale. Il suo percorso di rieducazione si svolge nella tenuta Sant'Angela Merici dove la cooperativa opera da 15 anni. Il giovane, alle prese con i ragazzi autistici della cooperativa, farà un percorso personale che lo porterà a comprendere quanto sia fortunato rispetto a chi vive dei problemi. Riuscirà a fermarsi e prendere coscienza mediante l'incontro, gli sguardi, gli abbracci. La parte del protagonista è affidata al giovane sancataldese Stefano Mangione. Al corto hanno partecipato gli Effetto Larsen e Massimo di Forti. Nel corso della serata di domani Lella Ficarra darà la sua testimonianza su come si gestisce l'autismo quando sopravviene una disabilità. "La nostra cooperativa - spiega il direttore, Gaetano Terlizzi - si compone del centro psicoeducativo Marianna Amico Roxas, dove vengono ospitati una ventina di bimbi e adolescenti da 0 a 14 anni; dal centro "Per Correre" che ospita altrettanti adulti; il servizio Asacom e l'educativa domiciliare. Operano un totale di 45 persone tra psicologi, pedagogisti, operatori sociosanitari, assistenti sociali, amministrativi, medico e infermieri. La serata sarà anche l'occasione per parlare di come siamo riusciti a sopravvivere alla pandemia. Gestirla non è stato semplice, perché sono venute meno risorse e servizi, con grosse ripercussioni sulle famiglie e sul personale. Gli operatori hanno ripreso a lavorare soltanto con la riapertura di scuole e centri ma non abbiamo mai abbandonato i nostri ragazzi, aiutando le famiglie da remoto per garantire una continuità di supporto, seppur limitato. Sempre durante l'evento parleremo di futuro e dei finanziamenti europei che ci consentiranno il raggiungimento di una migliore autonomia dei nostri pazienti. Avremmo il servizio di pernottamento in vere e proprie residenze. I cantieri sono già avviati e la conclusione dei lavori è prevista per fine giugno. Sono previsti anche il progetto di inserimento lavorativo e il progetto "Pensami Adulto", che attenzionerà le esigenze delle persone nella loro crescita e in una prospettiva futura di una loro possibile autonomia. Grazie al dottore Giovanni Di Lorenzo, che mette la sua professionalità gratuitamente al servizio della cooperativa, ci occupiamo della prevenzione e della salute dei nostri ospiti che sono seguiti al meglio. Per la serata di domani - conclude Terlizzi - ringraziamo anche l'associazione Ispedd, nella persona del suo presidente Maria Grazia Pignataro, perché ha sposato questo progetto. Il cortometraggio sarà proiettato anche al liceo "Ruggero Settimo" di Caltanissetta l'11 aprile, il 22 a Sommatino e il 30 a Serradifalco". (Nella foto il medico chirurgo Giovanni Di Lorenzo e il direttore della cooperativa Gaetano Terlizzi)

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare