Politica 121

Aumento Irpef, Aiello: "Il M5S spreca e fa pagare il prezzo ai cittadini di Caltanissetta"

Oscar Aiello, capogruppo di Prima l'Italia-Lega, attacca il Movimento cinque Stelle

Redazione

12 Maggio 2022 11:14 Condividi Notizia Facebook Twitter LinkedIn Email https://www.seguonews.it/aumento-irpef-aiello-il-m5s-spreca-e-fa-pagare-il-prezzo-ai-cittadini-di-caltanissetta Copia Link Condividi Notizia

.“Ieri si è consumato l’ennesimo atto del M5S contro i cittadini, l’aumento al massimo dell’Irpef che vuol dire maggiori tasse comunali per i nisseni” - lo dichiara il Capogruppo di Prima l’Italia-Lega a Palazzo del Carmine, Oscar Aiello, che aggiunge: “Prima il M5S spreca energia pubblica, lasciando accese h24 luci di strutture comunali inutilizzabili, poi per far fronte ai maggiori costi mette le mani nelle tasche dei nisseni, utilizzando i cittadini come bancomat. Nonostante il voto contrario dei Consiglieri Aiello e Visconti - conclude il Capogruppo di Prima l’Italia-Lega - l’aumento dell’Irpef voluto dal M5S è stato approvato dalla Maggioranza grillina, saranno pertanto i nisseni a pagare sprechi ed inefficienze dell’Amministrazione Gambino”.



."Ieri si è consumato l'ennesimo atto del M5S contro i cittadini, l'aumento al massimo dell'Irpef che vuol dire maggiori tasse comunali per i nisseni" - lo dichiara il Capogruppo di Prima l'Italia-Lega a Palazzo del Carmine, Oscar Aiello, che aggiunge: "Prima il M5S spreca energia pubblica, lasciando accese h24 luci di strutture comunali inutilizzabili, poi per far fronte ai maggiori costi mette le mani nelle tasche dei nisseni, utilizzando i cittadini come bancomat. Nonostante il voto contrario dei Consiglieri Aiello e Visconti - conclude il Capogruppo di Prima l'Italia-Lega - l'aumento dell'Irpef voluto dal M5S è stato approvato dalla Maggioranza grillina, saranno pertanto i nisseni a pagare sprechi ed inefficienze dell'Amministrazione Gambino".

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare