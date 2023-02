Politica 109

Aumento indennità agli ex Rmi. Di Paola (M5S): "Riconoscimento a lavoratori insostituibili nei nostri Enti"

Sono circa 900 le persone che da più di vent'anni svolgono ruoli per mandare avanti le amministrazioni locali

“Sono felice dell’approvazione a Sala d’Ercole dell’adeguamento dell’indennità per i lavoratori utilizzati nei cantieri di servizio, ex reddito minimo di inserimento. Il caro vita sta colpendo tutte le famiglie siciliane, mettendo praticamente in ginocchio le fasce più deboli, quali per l’appunto questi lavoratori che operano un ruolo fondamentale negli enti locali del Nisseno e dell’Ennese. Lo stanziamento sarà di circa un milione di euro”.

“Si tratta di circa 900 persone - spiega Di Paola - che da più di vent'anni svolgono ruoli ormai insostituibili per mandare avanti le nostre amministrazioni locali che siamo felici di poter agevolare in questo modo. Devo dare atto che il governo ha mostrato sensibilità verso questo tema. Auspichiamo che per queste persone venga assicurato un percorso di lavoro stabile” - conclude il vice presidente dell’Assemblea Regionale Siciliana Nuccio Di Paola.



