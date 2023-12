Cronaca 1570

Aule e palestra con temperature di 14°: a Caltanissetta ordinata la chiusura temporanea del liceo "Ruggero Settimo"

E' stato accertato il mancato funzionamento dell'impianto di riscaldamento a causa del guasto di un pezzo della caldaia

Redazione

A seguito di una nota trasmessa dall’ASP nissena, Dipartimento di prevenzione – U.O.C. Servizio Igiene degli Ambienti di Vita, con la quale comunica che, dopo apposita segnalazione pervenuta da parte del Comitato studentesco e dai Rappresentanti d'istituto del “Liceo Classico Linguistico Coreutico Artistico Audiovisivo e Multimediale - Ruggero Settimo” di Caltanissetta, ha effettuato una verifica sul mancato funzionamento dell'impianto di riscaldamento e ha accertato che il guasto è dovuto alla rottura di un pezzo della caldaia. L’Asp, pertanto, ha anche effettuato rilevazioni ambientali strumentali e ha rilevato che nelle aule dei vari piani e nella palestra dell’Istituto le temperature sono intorno ai 14° C.

Tenuto conto che nella stessa nota l’Asp di Caltanissetta fa presente che per gli ambienti adibiti ad uso scolastico, in condizioni invernali, devono essere assicurate temperature di 20°C, e invita, a tutela della salute degli alunni, dei docenti e degli operatori scolastici tutti, ad adottare tutti gli adempimenti e i provvedimenti necessari e urgenti per garantire le condizioni ambientali previste dalla legge, nelle more che la Ditta manutentrice dell'impianto di riscaldamento incaricata dall'Ente competente, il Libero Consorzio di Caltanissetta, provveda alla riparazione dell'impianto.

Il sindaco Roberto Gambino ha emanato un’Ordinanza contingibile e urgente, con decorrenza immediata, che dispone la chiusura temporanea, fino al ripristino delle condizioni ambientali idonee allo svolgimento delle attività didattiche e collettive, dell'Istituto scolastico secondario di secondo grado “Liceo Classico Linguistico Coreutico Artistico Audiovisivo e Multimediale”, via Rosso di San Secondo, di Caltanissetta.



