Cronaca 549

Audizioni della commissione Antimafia a Caltanissetta: sentiti prefetto e vertici delle forze dell'ordine

Domani saranno sentiti alcuni giornalisti, il sindaco di Gela e il presidente dell'associazione antiracket

Rita Cinardi

La commissione nazionale Antimafia, presieduta da Nicola Morra, a Caltanissetta per sentire i vertici delle istituzioni, delle forze dell’ordine e della Procura sullo stato del contrasto alla criminalità organizzata. La delegazione si è riunita in Prefettura dove al momento sono in corso le audizioni del prefetto Chiara Armenia, del questore Emanuele Ricifari, del capo centro della Dia di Caltanissetta, il colonnello Giuseppe Ialacqua, e dei comandanti provinciali di carabinieri e guardia di finanza, i colonnelli Vincenzo Pascale e Stefano Gesuelli. Seguiranno le audizioni con i vertici di Procura e Corte d'Appello. Domani saranno sentiti alcuni giornalisti, il sindaco di Gela e il presidente dell'associazione antiracket.



