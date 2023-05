Eventi 67

Attualità e prospettive sul policlinico a Caltanissetta: incontro sabato 20 maggio al Teatro Margherita

Per sabato 13 maggio è previsto invece l'incontro pubblico organizzato dal Consorzio universitario

Redazione

L'Associazione di Promozione Sociale " Noi per la salute "- Tina Anselmi e il Gruppo " Policlinico Universitario ", con il patrocinio del Comune di Caltanissetta, hanno organizzato una assemblea cittadina che si terrà Sabato 20 Maggio alle ore 10 presso il Teatro Margherita. L'evento avrà come tema: "policlinico a Caltanissetta: attualità e prospettive".

Giuseppe Pastorello

Presidente A.P.S. " Noi per la salute "- Tina Anselmi



© Riproduzione riservata

