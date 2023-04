Cronaca 413

"Attraverso il fiume a nuoto": 18enne muore per una scommessa

L'incidente si è registrato a Torino. Il giovane è un ospite di una comunità di accoglienza

Redazione

10 Aprile 2023 17:30 Condividi Notizia Facebook Twitter LinkedIn Email https://www.seguonews.it/attraverso-il-fiume-a-nuoto-18enne-muore-per-una-scommessa Copia Link Condividi Notizia

(di Federica Cravero, La Repubblica) Doveva essere un gioco, una sfida: “Attraverso il fiume a nuoto”. Invece il corpo di un ragazzino marocchino appena maggiorenne è stato ripescato stamattina dalle acque del Po. A cercarlo per un giorno intero sono state impegnate squadre di sommozzatori dei vigili del fuoco che hanno usato anche droni e l’elicottero per osservare dall’alto il corso d’acqua e cercare il ragazzo, ormai senza più speranze di trovarlo in vita.

Oussama Cherkaoui, 18 anni compiuti da poco, nato in Marocco e fino a ieri ospite di una comunità di accoglienza in collina, sabato notte era in compagnia di alcuni amici quando ha deciso di sfidare le acque del Po. Si è tolto i vestiti e ha messo da parte i documenti, lasciandoli sulla sponda del fiume all’altezza dei Murazzi, e si è gettato in acqua. Ma dopo alcuni metri gli amici non lo hanno più visto e hanno dato l’allarme. Subito sono intervenuti i carabinieri del nucleo radiomobile e sono iniziate le ricerche da parte dei vigili del fuoco, che sono durate oltre 24 ore, fino al tragico ritrovamento di stamattina.





(di Federica Cravero, La Repubblica) Doveva essere un gioco, una sfida: "Attraverso il fiume a nuoto". Invece il corpo di un ragazzino marocchino appena maggiorenne è stato ripescato stamattina dalle acque del Po. A cercarlo per un giorno intero sono state impegnate squadre di sommozzatori dei vigili del fuoco che hanno usato anche droni e l'elicottero per osservare dall'alto il corso d'acqua e cercare il ragazzo, ormai senza più speranze di trovarlo in vita. Oussama Cherkaoui, 18 anni compiuti da poco, nato in Marocco e fino a ieri ospite di una comunità di accoglienza in collina, sabato notte era in compagnia di alcuni amici quando ha deciso di sfidare le acque del Po. Si è tolto i vestiti e ha messo da parte i documenti, lasciandoli sulla sponda del fiume all'altezza dei Murazzi, e si è gettato in acqua. Ma dopo alcuni metri gli amici non lo hanno più visto e hanno dato l'allarme. Subito sono intervenuti i carabinieri del nucleo radiomobile e sono iniziate le ricerche da parte dei vigili del fuoco, che sono durate oltre 24 ore, fino al tragico ritrovamento di stamattina.

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare