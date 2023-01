Attualita 91

Attività produttive, tour di Tamajo fra le sedi delle Camere di Commercio siciliane: si parte il 26 da Catania e Messina

L'assessore regionale sarà presente a Caltanissetta il prossimo 9 febbraio

Redazione

Tour nelle sedi delle Camere di Commercio siciliane per l’assessore regionale alle Attività produttive, Edy Tamajo, per incontrare gli imprenditori dell’Isola e presentare i bandi regionali Bonus Energia e Ripresa Sicilia, due misure messe in campo dal governo Schifani per andare incontro alle esigenze delle aziende siciliane. «Il tour programmato che partirà giovedì 26 gennaio dalle sedi di Catania e Messina è propedeutico innanzitutto per conoscere le istanze e i problemi del territorio attraverso gli imprenditori e le parti sociali - dice l’assessore Tamajo – e inoltre per dare massima diffusione ai contenuti dei due importanti bandi disposti dal mio dipartimento. Le dotazioni finanziare in oggetto possono essere un'occasione di sviluppo per supportare il più possibile le imprese attraverso strumenti finanziari volte ad aumentare la capacità di competere nel mercato globale».

L'assessore regionale sarà presente a Caltanissetta il prossimo 9 febbraio alle ore 17.



