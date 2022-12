Attualita 118

Attività produttive, Tamajo incontra i vertici regionali di Confartiginato: «Accelerare su operatività di Irca»

Presenti anche i dirigenti delle associazioni territoriali. Numerose le vertenze e gli argomenti illustrati dagli imprenditori all'assessore. In particolare è stato affrontato il tema dell’Istituto regionale per il credito agevolato

Redazione

L’assessore regionale alle Attività produttive, Edy Tamajo, questa mattina a Palermo ha incontrato il presidente Daniele La Porta e il segretario Andrea Di Vincenzo di Confartigianato Sicilia. Presenti anche i dirigenti delle associazioni territoriali. Numerose le vertenze e gli argomenti illustrati dagli imprenditori all'assessore. In particolare è stato affrontato il tema dell’Istituto regionale per il credito agevolato (Irca).

«Gli artigiani - sottolinea l'assessore Tamajo - hanno lamentato difficoltà nell'ottenere finanziamenti o tempi di attesa eccessivamente lunghi. Secondo quanto hanno riferito, inoltre, sembrerebbe che al momento l’Irca non accetti neanche le Pec. Se così fosse, sarebbe inaccettabile. Questa settimana convocherò i vertici dell'Istituto e i revisori dei conti per capire a che punto è la fusione tra Ircac e Crias, decisa da una legge regionale del 2018. Chiederò anche di conoscere qual è la strategia e il modus operandi del gruppo dirigente. Bisogna accelerare perché si completi al più presto il processo di fusione tra i due enti e l'Irca sia pienamente operativo ed efficiente. Abbiamo bisogno di un Istituto finanziario virtuoso, ponto a rispondere alle esigenze degli artigiani e delle piccole e medie imprese».



