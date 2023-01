Attualita 484

Attività produttive, la Regione nomina i commissari di Irsap e Asi, per Caltanissetta c'è Michele Cimino

Via libera dalla giunta Schifani a due nomine chiave nell'ambito del settore dello sviluppo imprenditoriale

Redazione

Via libera dalla giunta Schifani a due nomine chiave nell'ambito delle attività produttive. Si tratta di Marcello Gualdani che diventa commissario straordinario dell'Irsap, Istituto regionale per lo sviluppo delle Attività produttive e di Michele Cimino, neo commissario liquidatore consorzi Asi della Sicilia occidentale Palermo, Trapani, Agrigento, Caltanissetta e Gela. Entrambe le nomine sono state proposte dall'assessore regionale per le Attività produttive, Edy Tamajo.

«Le due nomine - commenta l'assessore - sono il risultato del lavoro del governo Schifani per assicurare una soluzione efficace nella direzione dell’azione di semplificazione amministrativa già intrapresa. I due ruoli saranno ricoperti da uomini di mia fiducia, politici di lungo corso che hanno ricoperto numerosi incarichi amministrativi. Sono convinto che i due nuovi commissari, che saranno supportati da un team di legali ed esperti che collaboreranno a titolo gratuito, faranno un ottimo lavoro contro il malaffare e la corruzione, a favore della trasparenza e della buona amministrazione».

Marcello Gualdani, ex commissario straordinario dello Iacp di Palermo e vicepresidente nazionale della Federcasa, prende il posto di Giovanni Perino, che per anni ha rivestito il ruolo di commissario ad acta. Michele Cimino, avvocato, è stato assessore più volte assessore regionale e attualmente è presidente dell'Amat, l'azienda municipalizzata per i trasporti di Palermo.



