Attualita 204

Attività produttive, inaugurata la nuova zona Nord dell'area industriale di Caltanissetta

L'assessore regionale Tamajo: «Recuperata area a servizio degli imprenditori»

Redazione

11 Agosto 2023 17:13 Condividi Notizia Facebook Twitter LinkedIn Email https://www.seguonews.it/attivita-produttive-inaugurata-la-nuova-zona-nord-dellarea-industriale-di-caltanissetta Copia Link Condividi Notizia

Inaugurata la nuova zona Nord dell’area industriale di Caltanissetta. Dopo i lavori di riqualificazione degli impianti dell'agglomerato in contrada Calderaro, l'assessore regionale alle Attività produttive, Edy Tamajo, ha tagliato il nastro insieme con il commissario dell'Irsap, Marcello Gualdani, e il direttore dello stesso istituto, Gaetano Collura. I lavori, a cura dell'Irsap, sono stati finanziati con i fondi Fsc 2014-2020 per circa 3 milioni di euro e sono stati eseguiti dalla ditta Pacos srl di Naro.

Gli interventi hanno interessato il recupero e la rifunzionalizzazione delle infrastrutture stradali e degli impianti esistenti, la riqualificazione globale dell’area Nord dell’ex vecchia zona artigianale industriale. È stata, inoltre, ricostruita la sovrastruttura stradale, rifatti i marciapiedi, ammodernati gli impianti di illuminazione con lampioni solari e lampade a led, installata la rete a fibre ottiche, sono stati effettuati interventi sulla rete fognaria e rifatta la segnaletica stradale. «I lavori - dice Tamajo - hanno permesso di recuperare una zona industriale al servizio degli imprenditori del territorio. Mettere le aziende nelle migliori condizioni per lavorare significa dare un sostegno concreto al tessuto economico e sociale della Sicilia».



Inaugurata la nuova zona Nord dell'area industriale di Caltanissetta. Dopo i lavori di riqualificazione degli impianti dell'agglomerato in contrada Calderaro, l'assessore regionale alle Attività produttive, Edy Tamajo, ha tagliato il nastro insieme con il commissario dell'Irsap, Marcello Gualdani, e il direttore dello stesso istituto, Gaetano Collura. I lavori, a cura dell'Irsap, sono stati finanziati con i fondi Fsc 2014-2020 per circa 3 milioni di euro e sono stati eseguiti dalla ditta Pacos srl di Naro. Gli interventi hanno interessato il recupero e la rifunzionalizzazione delle infrastrutture stradali e degli impianti esistenti, la riqualificazione globale dell'area Nord dell'ex vecchia zona artigianale industriale. È stata, inoltre, ricostruita la sovrastruttura stradale, rifatti i marciapiedi, ammodernati gli impianti di illuminazione con lampioni solari e lampade a led, installata la rete a fibre ottiche, sono stati effettuati interventi sulla rete fognaria e rifatta la segnaletica stradale. «I lavori - dice Tamajo - hanno permesso di recuperare una zona industriale al servizio degli imprenditori del territorio. Mettere le aziende nelle migliori condizioni per lavorare significa dare un sostegno concreto al tessuto economico e sociale della Sicilia».

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare