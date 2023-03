Cronaca 369

Attivisti "No Muos", chiuse le indagini per 29: il processo inizia il 30 marzo al tribunale di Gela

Dopo le mobilitazioni al "La Sughereta" di Niscemi le indagini giudiziarie sulle proteste

Redazione

Si è conclusa la fase delle indagini preliminari e il 30 marzo ci sarà la prima udienza al tribunale a Gela contro 29 attiviste e attivisti No Muos. Si tratta dell’ennesimo processo per gli attivisti che si oppongono alla nocività di una delle più grandi basi militari statunitensi, la base Muos (Mobile User Objective Sistem). Prima che le 3 megaparabole venissero installate all’interno della base NRTF, in cui dagli anni ’90 sorgevano 46 antenne. Le mobilitazioni riuscirono, occupando la base militare, a bloccarne il funzionamento: le accuse che ci venivano rivolte erano di “interruzione di pubblico servizio, per aver impedito le comunicazioni belliche tra 4 continenti”. "Ribadiamo - affermano gli attivisti " che per noi la guerra non è un pubblico servizio bensì un crimine e continuiamo ad avanzare a testa alta la nostra contrarietà alle politiche belliciste di cui l’Italia si fa promotrice attraverso la produzione e lo spaccio di armi e munizioni, ultima in Ucraina.

"Siamo consapevoli - aggiungono - di quanto le guerre combattute abbiano un immediato riflesso anche sulla nostra vita con la guerra che i governi al servizio delle multinazionali ci fanno attraverso la dismissione e la svalutazione di servizi pubblici essenziali come sanità e formazione e portando avanti politiche economiche basate sull’estrattivismo, sullo sgretolamento del tessuto sociale e la criminalizzazione del dissenso. Respingiamo le accuse false e pretestuose che ci vengono dirette ancora una volta in questa circostanza e rivendichiamo con forza la nostra presenza in quel territorio, per lo smantellamento del Muostro e di tutte le basi militari, per una società senza guerre e senza sfruttamento, per la liberazione da tutte le oppressioni".



