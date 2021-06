Cronaca 409

Atti persecutori, arrestato a Vallelunga un 62enne: dovrà scontare quasi due anni ai domiciliari

I carabinieri della locale stazione, hanno eseguito un provvedimento emesso dalla Procura della Repubblica

Redazione

25 Giugno 2021 10:14

A Vallelunga Pratameno, i militari della locale Stazione dei carabinieri hanno arrestato F.T., 62enne di Vallelunga, in ottemperanza all’ordine di esecuzione per espiazione pena in regime di detenzione domiciliare emesso dalla Procura della Repubblica di Caltanissetta. L’uomo dovrà espiare la pena residua di anni 1, mesi 10 e giorni 28 di reclusione per essersi reso responsabile nel dicembre 2018 a Vallelunga dei reati di atti persecutori e porto di armi od oggetti atti ad offendere. L’arrestato, al termine delle formalità, veniva tradotto presso l’abitazione di residenza in regime di arresti domiciliari a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

A Gela i carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile del Reparto Territoriale Cc di Gela, in esecuzione dell'ordinanza di aggravamento della misura cautelare emessa dal Tribunale di Gela, hanno arrestato P.B., 28enne di Gela già sottoposto all'obbligo di dimora e di presentazione alla P.G.. Il provvedimento scaturisce dagli accertamenti svolti dai militari, che hanno documentato le reiterate violazioni della misura cautelare personale commesse dal soggetto. L'arrestato, ultimate le formalità di rito, è stato tradotto presso la propria abitazione in regime di arresti domiciliari, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.



