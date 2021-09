Cronaca 456

Atterraggio d'emergenza per un aereo, problemi ai freni: vigili del fuoco e ambulanze sul posto

Si tratta di un aereo in volo da Atlanta ad Atene. In aeroporto sono scattate tutte le procedure

Redazione

26 Settembre 2021 11:47

Questa mattina è scattato l'allarme all'aeroporto Atene-Eleftherios Venizelos in attesa dell’atterraggio di un aereo con 248 persone a bordo. Dal pilota del velivolo sono state segnalate anomalie alla torre di controllo ed è scattato il protocollo di sicurezza. A E. Venizelos i vigili del fuoco, hanno presidiando il lato ovest dell'aeroporto oltre ad attestarsi nella zona della torre di controllo. Sul posto anche numerose ambulanze.

Il volo Delta Air Lines collega Atlanta, Stati Uniti ad Atene, Grecia, decollando dall'aeroporto internazionale di Atlanta e ha una durata media di 10 ore e 23 minuti. Tuttavia, evidenzia Giovanni D'Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, secondo fonti aeroportuali, in questi casi sono presenti meccanismi di backup che si attivano affinché l'aereo possa atterrare in sicurezza.

L'aereo è poi riuscito ad atterrare in sicurezza all'aeroporto Eleftherios Venizelos pur avendo un problema con i freni e l'impianto idraulico.Alla fine non sono dovuti intervenire né i vigili del fuoco né le ambulanze in attesa sulla pista.L'atterraggio è avvenuto sulla pista ovest, mentre il danno che è stato segnalato è il surriscaldamento dei freni.Il riferimento alla Torre di controllo è stato fatto quando l'aereo si trovava approssimativamente sopra Jia.



