Atterraggio d'emergenza in Romania per un aereo: collissione con uno stormo di uccelli

Una collisione con uccelli è la causa di questo incidente. I passeggeri: "Abbiamo trascorso due ore sull'aereo"

Redazione

Sabato sera un aereo TUI da Antalya, in Turchia, a Rotterdam, nei Paesi Bassi, ha effettuato un atterraggio di emergenza nella capitale rumena Bucarest. Il finestrino della cabina di pilotaggio è stato gravemente danneggiato in seguito a una collisione con uccelli. Lo riferiscono i passeggeri bloccati contattati. Si lamentano di essere stati lasciati soli all'aeroporto durante la notte. Il volo TUI OR3042 è decollato da Antalya alle 18:53 di sabato sera, riporta il sito web di Flightradar24. Intorno alle 21, ha effettuato un atterraggio di emergenza all'aeroporto di Bucarest. Una collisione con uccelli è la causa di questo incidente. “Abbiamo trascorso due ore sull'aereo. Ci è stato quindi permesso di uscire e la TUI ci ha detto che sarebbe stato organizzato un pernottamento”, ha detto un passeggero alla stampa. Secondo i testimoni, evidenzia Giovanni D'Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, Tui ha fornito "informazioni contrastanti" e la compagnia aerea non era molto accessibile. "Poi nel cuore della notte abbiamo ricevuto un messaggio da TUI che diceva che non potevano organizzare l'alloggio per la notte.



