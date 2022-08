Cronaca 638

Attentato incendiario a Gela ripreso dalle telecamere, la vittima su Facebook: "Immagini ai Carabinieri"

Ai militari intervenuti il dottor Scichilone ha fornito indicazioni utili alle indagini per individuare gli esecutori del gestori

Redazione

Attentato incendiario la notte scorsa in via Meli a Gela, nel quartiere Caposoprano. Un'auto è stata data alle fiamme e una bottiglietta con dentro tracce di benzina è stata lasciata vicino la vettura. Il rogo ha danneggiato gravemente l'Audi A4 intestata alla società titolare della farmacia Cipolla e in uso all'amministratore Vincenzo Scichilone. Le fiamme sarebbero state appiccate prima delle 5 e i responsabili potrebbero essere stati ripresi dalle telecamere dei sistemi di videosorveglianza. Lo sottolinea la stessa farmacia che su Facebook ha pubblicato la foto dell'auto incendiata con un post: "Le immagini saranno a disposizione dei carabinieri della locale compagnia. Ai militari intervenuti il dottor Scichilone ha fornito indicazioni utili alle indagini per individuare mandanti ed esecutori. Se è stato un tentativo di intimidazione, non è riuscito". Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco. Lo stesso Scichilone nei mesi scorsi era rimasto ferito nel tentativo di mettere in fuga alcuni rapinatori che avevano fatto irruzione nella farmacia.



