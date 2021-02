Politica 343

Attentato in Congo, Musumeci: vicinanza della comunità siciliana ai familiari delle vittime

L'ambasciatore e il carabiniere di scorta sarebbero stati uccisi dopo essere stati portati nella foresta

Redazione

22 Febbraio 2021 19:43

«Esprimo dolore e profondo cordoglio per la barbara uccisione dell’ambasciatore italiano nella Repubblica Democratica del Congo, Luca Attanasio, e del carabiniere della sua scorta, Vittorio Iacovacci. La comunità siciliana si sente vicina ai loro familiari. Impossibile non associare la loro memoria - e pensare che l’ambasciatore Attanasio, per i suoi alti meriti, aveva ricevuto il premio Nassirya per la pace - ad altri martiri che hanno perso la vita nel continente africano durante il loro impegno diplomatico, militare o umanitario».

Lo afferma il presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci.



«Esprimo dolore e profondo cordoglio per la barbara uccisione dell’ambasciatore italiano nella Repubblica Democratica del Congo, Luca Attanasio, e del carabiniere della sua scorta, Vittorio Iacovacci. La comunità siciliana si sente vicina ai loro familiari. Impossibile non associare la loro memoria - e pensare che l’ambasciatore Attanasio, per i suoi alti meriti, aveva ricevuto il premio Nassirya per la pace - ad altri martiri che hanno perso la vita nel continente africano durante il loro impegno diplomatico, militare o umanitario».

Lo afferma il presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci.



News Successiva Musumeci: "Solidarietà a Giorgia Meloni. Preoccupante odio verso donne e la politica"

Seguici su

Google News

Resta sempre aggiornato

con le notizie di Seguonews

Ti potrebbero interessare