Videosorveglianza a Gela, verranno utilizzati 1milione di euro dai fondi delle compensazioni minerarie

Dopo l'impennata di attentati incendiari, è stato rispolverato un progetto. Il prefetto ha convocato i vertici delle forze dell'ordine, il procuratore e il Comune

16 Febbraio 2021 11:53

Dopo i gravissimi episodi della notte tra domenica e lunedì (due incendi di chiara matrice dolosa, uno dei quali sulla Gela-Catania che ha distrutto tre motrici e due rimorchi di proprietà di un’azienda di autotrasporti) il Prefetto di Caltanissetta, Cosima Di Stani, con i vertici delle forze dell'ordine, la DIA e il Procuratore Fernando Asaro, ha voluto un confronto immediato con l'amministrazione comunale gelese, in rappresentanza della quale c'era il vicesindaco Terenziano Di Stefano. Tema principale dell'incontro l'attivazione della videosorveglianza.“Abbiamo messo mano, nei mesi scorsi, - ha commentato Di Stefano a margine dell'incontro - ad un imponente ed ambizioso progetto, che purtroppo non si è piazzato in posizione utile in graduatoria per essere finanziato dal Ministero degli Interni, nonostante il Prefetto se ne fosse fatta sostenitrice nelle giuste sedi istituzionali. Poichè lo riteniamo un progetto davvero valido e ben strutturato, non ci vogliamo comunque rinunciare, e stiamo pensando di finanziarlo con una parte dei fondi a noi destinati (1 milione circa) delle compensazioni minerarie. Per questo, il sindaco ha già dato mandato al RUP, arch., Santino Nicoletti, di renderlo esecutivo e trasmetterlo alla Regione per chiedere lo stanziamento”.

Il Governatore Musumeci, tra l'altro, nel corso di un incontro con il sindaco Lucio Greco, ieri pomeriggio a Catania, ha condiviso le preoccupazioni del primo cittadino e ha assicurato che si troverà una via per permettere alla città di disporre di una efficiente videosorveglianza nel minor tempo possibile.

“Nelle more, - ha proseguito Di Stefano - mi sono assunto l'impegno di far ripartire, entro un mese, l'illuminazione alla zona industriale, che, a seguito del passaggio delle utenze dall'IRSAP al Comune, è rimasta al buio perchè non sono ancora state fatte le volture. L'atto si trova già al bilancio e con l'assessore Giordano daremo a breve la copertura finanziaria, in modo da far partire la gara sulla piattaforma CONSIP. Nel corso dell'incontro ci è stato, infine, garantito che fino a fine febbraio saranno presenti in città i reparti speciali, per aiutarci a contrastare gli assembramenti e a garantire il rispetto delle norme anticovid e, più in generale, per assicurarci un miglior controllo del territorio. Siamo consapevoli del fatto che un'attenta videosorveglianza sia fondamentale per difendere questa città da chi le vuole male, e, in un modo o nell'altro, - ha concluso - troveremo il modo di far partire il progetto che abbiamo già pronto nei cassetti, con la collaborazione di tutte le istituzioni e di tutte le forze dell'ordine”.





