Attentati incendiari a Gela al cuore delle istituzioni, il sindaco: "Lo Stato c'è e non intende cedere il passo"

Il sindaco di Gela Lucio Greco lancia un messagio di coraggio e di speranza

In riferimento ai fatti della notte e agli atti incendiari delle ultime settimane, il Sindaco Lucio Greco vuole lanciare un messaggio di forza, coraggio e speranza alla città. “Lo Stato c’è, - afferma Greco - è presente e non intende cedere il passo a dei balordi che vorrebbero vedere Gela sprofondare nel caos e nella paura. L’amore per la città sarà sempre più forte, e ci permetterà di superare questo momento delicato. Ci sono già stati diversi Comitati per l’Ordine e la Sicurezza promossi dal Prefetto e numerosi incontri con i vertici delle forze dell’ordine e altri ce ne saranno in futuro, perché la città deve sentire, e sentirà, la presenza degli organi preposti al controllo e alla pubblica sicurezza.

I gelesi, però, si devono svegliare, devono reagire! Dobbiamo avere fiducia nelle Istituzioni, perchè faranno tutto quanto è in loro potere per individuare i responsabili di questi atti incendiari e assicurarli alla giustizia. L’attenzione verso la città di Gela resta massima, e insieme lavoreremo per il suo bene, che è la cosa che più conta e ci sta a cuore. Lo Stato c’è, le forze dell’ordine ci sono, ma questa è una battaglia che vinceremo solo se tutti insieme, dal primo all’ultimo, rialzeremo la testa senza paura!”



