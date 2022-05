Attacco hacker russi a siti italiani, colpito per qualche ora anche quello del Senato

Attacco hacker russi a siti italiani, colpito per qualche ora anche quello del Senato

L'azione proviene da 'Killnet', un collettivo filorusso militante che secondo diversi esperti è legato alle forze armate della Federazione

Redazione

Il sito del Senato e quello della Difesa irraggiungibili, un'altra serie di pagine web di istituzioni e aziende presi di mira, una minaccia per le prossime ore: "forse questo è l'inizio della fine". Gli hacker russi lanciano un attacco all'Italia e stavolta l'azione non è opera di gruppi criminali che hanno come obiettivo un riscatto ma proviene da 'Killnet', un collettivo filorusso militante che secondo diversi esperti è legato alle forze armate della Federazione. E' lo stesso collettivo a rivendicare "l'attacco all'Italia" sui suoi canali Telegram, pubblicando l'elenco dei siti hackerati. (ANSA)



