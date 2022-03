Cronaca 343

Attacco hacker alle Ferrovie, disagi alle stazioni: bloccata anche in Sicilia la vendita dei biglietti

Un problema che riguarda anche la Sicilia ma non ci sono stati disagi nelle corse dei treni

Redazione

Sarebbero frutto di un attacco hacker i disservizi segnalati da Ferrovie e che hanno interessato alcuni sistemi Trenitalia. Secondo quanto si apprende da fonti qualificate, l'attacco sarebbe in corso da questa mattina e starebbe provocando diversi problemi in alcune stazioni. Secondo Ferrovie da stamattina sulla rete informatica aziendale "sono stati rilevati elementi che potrebbero ricondurre a fenomeni legati a un'infezione da cryptolocker". Al momento sono in corso verifiche. È stata bloccata la vendita dei biglietti sia nelle biglietterie fisiche sia nei self service nelle stazioni, mentre funziona la vendita on line.

Un problema che riguarda anche la Sicilia ma non ci sono stati disagi nelle corse dei treni. Fs assicura comunque che "i passeggeri sono autorizzati a salire a bordo treno e presentarsi al capotreno per acquistare il biglietto senza sovrapprezzo" e che "le disfunzioni registrate non impattano sulla circolazione ferroviaria che procede con regolarità".(Gds.it)



