Cronaca 176

Attacco hacker al sito della Cgil durante le ore dell'assalto, adesso è tornato operativo

L'attacco sarebbe nato nelle stesse ore dell'assalto alla sede centrale del sindacato a Roma, sabato scorso

Redazione

11 Ottobre 2021 18:10

Il sito internet della Cgil è tornato operativo dopo che era andato in tilt per l'attacco hacker, così come riferito dalla stessa organizzazione. E' quindi accessibile agli utenti. L'offensiva era stata denunciata daì Collettiva, il blog ufficiale del sindacato. Si sarebbe trattato di un attacco Ddos (Denial-of-service attack): gli attaccanti elaborano numerose richieste di accesso al sito portando i server in sovraccarico e mandando il sito offline. L'attacco sarebbe nato nelle stesse ore dell'assalto alla sede centrale del sindacato a Roma, sabato scorso.(Agi.it)



